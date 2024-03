In Gaststätte in Viersen-Dülken Einbrecher stehlen leere Kasse

Bei einem Einbruch in einen Gastronomiebtrieb an der Lange Straße haben unbekannte Einbrecher am Dienstag eine elektronische Registrierkasse gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Pech für die Täter: Die Kasse war leer. Der Einbruch ereignete sich zwischen 0.30 und 11 Uhr.