Monheim Einbrecher erbeuten Tresor

In Monheim sind Unbekannte in eine Stahlfirma eingebrochen. Außerdem meldet die Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Nacht zu Dienstag, 5. März, kam es zu dem Einbruch in eine Stahlproduktionsfirma an der Robert-Bosch-Straße. Tatzeitraum: zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr. Vermutlich kletterten die Täter über den Grundstückszaun auf das Firmengelände. Anschließend drangen sie durch eine Tür in die Produktionshalle ein. Im Pausenraum versuchten sie, einen Getränke- und einen Zigarettenautomaten zu knacken, was ihnen aber misslang. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen die Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Am Dienstag, 5. März, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mozartstraße eingebrochen. Einbruchszeit hier: zwischen 9.30 und 15.20 Uhr. Die Täter brachen die Wohnungstür im vierten Stock auf und erbeuteten einen Möbeltresor mit Bargeld. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 1000 Euro, der Beuteschaden ist noch nicht zu beziffern. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim entgegen, Telefon 02173 9594-6350.