Kriminalität in Viersen Einbrecher werfen Scheibe mit Gullydeckel ein

Viersen · Mit einem Gullydeckel haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag gegen 2.30 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre eines Nagelstudios in Dülken eingeworfen und sich so Zugang verschafft. Es war nicht der einzige Einbruch am Wochenende.

10.03.2024 , 12:28 Uhr

Die Täter nutzten für den Einbruch in Dülken einen Gullydeckel, den sie durch die Fensterscheibe der Eingangstüre warfen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Einbrecher erbueteten nach Angaben der Polizei in dem Nagelstudio am Bruchweg Bargeld. Gegen 5.45 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in Dülken. Die Täter brachen in ein Restaurant am Hühnermarkt ein. Sie hatten sich nach Angaben der Polizei Zugang über die Terrassentür verschafft. Auch bei diesem Einbruch erbeuteten die Täter Bargeld. Bereits am späten Freitagabend war es in der Fußgängerzone von Alt-Viersen zu einem Einbruch in ein Modegeschäft gekommen. Dort hatten die Täter im rückwärtigen Teil des Gebäudes ein Fenster eingeworfen, um ins Modegeschäft zu kommen. Ein Anwohner der Hauptstraße hörte das Klirren und alarmierte die Polizei. „Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Scheibe an der Rückseite des Gebäudes fest“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beamten durchsuchten das Ladenlokal; von den Tätern fehlte jede Spur. Ob etwas gestohlen wurde, teilte die Polizei nicht mit. Hinweise Die Polizei bittet zu allen drei Einbrüchen um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(mrö)