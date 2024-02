Kriminalität in Moers Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In der Nacht zum Montag, gegen 1.15 Uhr, sind Einbrecher in ein Lebensmittelgeschäft auf der Oderstraße in Moers-Eick eingedrungen. Sie brachen eine Tür am Hintereingang auf. Aus einem Büro entwendeten sie einen Tresor, der im Hinterhof des Marktes geöffnet zurückgelassen wurde. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 02841 171-0 zu melden.