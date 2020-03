Pflanzaktion : Die nächsten Bäume für Viersen

Bei der Aktion auf den Süchtelner Höhen am 29. Februar pflanzten Viersener rund 1000 Bäume. Für Samstag ist die nächste Aktion geplant. Foto: Martin Röse

Viersen Am 14. März können die Viersener im Wald 1500 Bäume pflanzen. Für den 25. April sind zwei weitere Aktionen geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Die Viersener Initiative „Bunte Menschen“ möchte dabei helfen, den Wald in der Stadt aufzuforsten. Deshalb hat die Gruppe eine Aktion organisiert. Die Idee: Am Samstag, 14. März, pflanzen möglichst viele Freiwillige auf einem 2000 Quadratmeter großen Landstück am Hohen Busch 1500 Bäume. Die Stadt Viersen stellt die Fläche, Mitarbeiter der Stadt haben die Bäume ausgesucht und unterstützen die Freiwilligen am Samstag am Hohen Busch.

Es ist die zweite Pflanzaktion in diesem Jahr: Am 29. Februar hatten bereits knapp 100 Viersener bei der Wiederaufforstung der Süchtelner Höhen geholfen. Sie pflanzten rund 1000 junge Bäume als Ersatz vor allem für Nadelbäume, die wegen Sturmschäden oder Borkenkäferbefalls gefällt werden mussten.

Startpunkte für die zweite Aktion am Samstag sind um 10 Uhr der Haupteingang zum Stadion am Hohen Busch, der Parkplatz der Sportanlagen an der Hindenburgstraße auf den Süchtelner Höhen und der Wasserturm im Stadtgarten Dülken. Von dort führen je zwei bis drei Kilometer lange Routen zur Pflanzfläche. Dort angekommen, können sich die Teilnehmer einen Setzling aussuchen und pflanzen. Schaufel und Eimer oder Gießkanne sollten sie mitbringen. Die Initiative „Bunte Menschen“ produziert auch 2500 ihrer gleichnamigen Figuren, passend mit Wald-Aufdruck, die an der Pflanzfläche gekauft werden können.

Gleich zwei Projekte stehen am Samstag, 25. April, an, informiert Stadtsprecher Frank Schliffke: „Ab 10 Uhr startet in Süchteln am Äquatorweg der ,Zukunftswald Süchteln’.

Ähnlich wie in den Jubiläumsgärten Bockert und Dülken soll hier die Möglichkeit geschaffen werden, von Bürgerinnen und Bürgern zu besonderen Anlässen gespendete Bäume zu pflanzen.“ Am 25. April sollen die ersten vier Bäume – einer für jeden Stadtteil – gesetzt werden. „Neben 150 großen Bürgerbäumen sollen hier Schritt für Schritt kleinere Bäume gepflanzt werden“, erläutert Schliffke. So entstehe ein Wald. Ab 12.30 Uhr geht es an der Peter-Stern-Allee in Viersen weiter. Dort sollen, passend zum 50-jährigen Bestehen der Stadt, 50 Linden gepflanzt werden. „Mit den neuen Bäumen wird die durch Sturmschäden stark in Mitleidenschaft gezogene Allee von der Bismarckstraße hin zum Bismarckturm wiederaufgebaut“, sagt Schliffke. „Möglich wird das durch die Hilfe des Verschönerungsvereins Viersen, der unter anderem die Sponsoren für die 50 Bäume gesucht und gefunden hat.“

(naf)