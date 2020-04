Waldbrand De Meinweg : Die Lage hat sich entspannt

Niederkrüchten Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen beim Waldbrand im niederländischen De Meinweg Glutnester und fluten einen Graben an der Grenze. Am Freitagmorgen bekämpfen rund 300 Einsatzkräfte mit Spitzhacke und Löschrucksäcken mögliche Brandherde.

Zwei Bereitschaften - rund 300 Einsatzkräfte - hatten sich am Freitagmorgen auf den Weg zu Brandherden der Heide- und Waldfeuer in Niederkrüchten / Meinweg gemacht. Im Einsatz sind aktuell Kräfte aus den Städten Düsseldorf und Duisburg sowie der Kreise Kleve, Wesel, Mettmann und Neuss. Die eine Hälfte der Einsatzkräfte setzt die mühsame Arbeit des Vortags fort: Mit Spitzhacke und Löschrucksäcken ausgestattet, spüren sie Glutnester am und im Boden auf und löschen punktuell die möglichen Brandherde. Bereits am Donnerstag zeigten die Maßnahmen Erfolg: Es gab bis auf diese offengelegten Brandnester am Donnerstagabend keine lodernden Feuer in Grenznähe.Die andere Hälfte flutet den Graben entlang der Grenze, um eine Ausbreitung möglicher Bodenfeuer zu verhindern.