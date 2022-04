Feuerwehr in Geldern : Feuerwehr für Waldbrände nicht gerüstet

Sechs Tage lang wütete 2020 ein Waldbrand im Naturpark Maas-Schwalm-Nette. An dem Einsatz waren rund 1200 Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden beteiligt. Foto: dpa/Sascha Rixkens

Geldern Den Löschzügen in Geldern fehlt es an Ausstattung. Dabei ist das Risiko am Niederrhein besonders hoch. Das entsprechende Equipment werde nun sukzessive bestellt. Aber das dauert. Außerdem wird es teurer als gedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Am Wochenende hat es am Gocher Berg gebrannt. Zwischenzeitlich stand ein 1200 Quadratmeter großes Waldstück in Flammen. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ursache war möglicherweise die anhaltende Trockenheit. „Angenommen, der Wald in Walbeck würde brennen...“. Andrè Bardoun, Leiter der Gelderner Feuerwehr, macht eine Pause. „Dann hätten wir ein Problem.“ Denn für einen solchen Einsatz seien seine Kameraden nicht ausreichend gewappnet. Technische Hilfeleistungen oder Wohnungsbrände, klar. Aber für einen größeren Waldbrand fehle schlichtweg die Ausrüstung. Und das obwohl die Waldbrandgefahr in NRW seit 2018 deutlich zugenommen hat. Besonders betroffen: der Niederrhein. 2018 kam es zuletzt in Straelen zu einem großen Waldbrand, 2020 hat es im Grenzgebiet zu den Niederlanden im Naturpark Maas-Schwalm-Nette gebrannt.

Auch die Gelderner Wehr musste im vergangenen Jahr zu acht Flächen- und acht Vegetationsbränden ausrücken. „Manchmal versuchen die Leute, ihr Unkraut mit einem Bunsenbrenner wegzuflämmen, und am Ende brennt noch mehr“, berichtet Bardoun. Bei den Vegetationsbränden (Feuer in Heide, Moor, Feld und Wald) habe man bislang Glück gehabt. Meist seien die Feuer frühzeitig erkannt worden. „Da ist auch mal der ein oder andere Stoppelfeldbrand dabei“, ergänzt der stellvertretende Wehrleiter Christoph Willems. Oft geschehe dies zur Erntezeit, wenn die schweren Maschinen heiß laufen. „Dann brennt auch schon mal ein Mähdrescher oder ein Feld.“ Diese Brände seien noch einigermaßen kontrollierbar.

Christoph Willems und Andrè Bardoun (v.l.) demonstrieren die Ausrüstung, die bislang bei einem Waldbrand zum Einsatz kommt. RP-Foto: Weber Foto: Dirk Weber

Info Wetterdienst ruft Gefahrenstufen aus Einsatzgebiet Geldern hat eine Fläche von 97 Quadratkilometern oder 9700 Hektar. 119 Hektar sind städtischer Wald. Das entspricht etwa 1,27 Prozent der Gesamtfläche. Hinzu kommt die private Waldfläche. Vorsorge Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) informiert über das Gefahrenpotenzial durch Waldbrand. Es gibt fünf Gefahrenstufen: 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, 5 für eine sehr hohe. Die Waldbrandgefahrenstufen werden vom Deutschen Wetterdienst ausgerufen.

Um wenigstens die Erstbekämpfung sicherzustellen, wurden alle Löschfahrzeuge in Geldern mit einem Waldbrandkorb bestückt. Das bedeutet, dass jedes Einsatzfahrzeug mit leichteren und im Vergleich zu den normalen Wohnungsbrandschläuchen etwa halb so dicken Schläuchen ausgestattet ist. Zur Ausrüstung gehört außerdem ein 20 Meter langer Düsenschlauch, mit dem sich eine Wasserwand von bis zu zwölf Metern Höhe aufbauen lässt. „Dieser Schlauch kommt zum Beispiel auch bei giftigen Gasen und Dämpfen zum Einsatz“, berichtet Willems.

Zurzeit arbeitet Andrè Bardoun am neuen Brandschutzbedarfsplan der Stadt Geldern, der bis zum Sommer fertig sein soll. Ein Bestandteil wird der Schutz vor Waldbränden sein. „Als erstes“, so der Feuerwehrchef, „wollen wir einen Anhänger anschaffen, der in der Löscheinheit Baersdonk im Nierspark stationiert wird.“ Dort steht schon ein Becken mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 Litern, um die Wasserversorgung am Einsatzort zu unterstützen. „Früher“, sagt Badoun, „hatten wir vier oder fünf solcher Becken, wenn auch eine Nummer kleiner.“ Im Laufe der Zeit seien diese porös geworden oder ganz kaputtgegangen und wurden vom Land nicht ersetzt. Nach dem Motto: Es gibt ja die Löschwasserversorgung. Mittlerweile sei man allerdings wieder dazu übergangen, die Löscheinheiten mit den Becken auszustatten.

Bardoun hatte die Anschaffung des Anhängers gegenüber dem Rat zunächst auf rund 20.000 Euro beziffert. Eine Fehleinschätzung, wie sich nun herausstellt. Die Kosten werden sich eher auf rund 50.000 Euro belaufen. Mit der entsprechenden Ausrüstung käme man auf 70.000 Euro, schätzt er. Seit vergangenem Sommer befinde man sich in der Erprobungsphase, was das neue Equipment betrifft. Getestet werden unter anderem verschiedene Feuerpatschen und Waldbrandhacken. Bestellt wurden außerdem spezielle Löschrucksäcke, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten aber noch nicht eingetroffen seien. Auch bei der Kleidung müsse nachgebessert werden. „Bei unserem Hochwassereinsatz an der Ahr haben wir gemerkt, dass unsere normalen Schutzuniformen viel zu schwer sind“, sagt Bardoun.

Das größte Problem im Wald seien jedoch die Erreichbarkeit und die Wasserversorgung. Im Zweifelsfall bitte man die Polizei um Hilfe. Innenminister Herbert Reul stattete die Fliegerstaffel vor zwei Jahren mit sogenannten Bambi-Buckets für insgesamt 880.000 Euro aus. Die Löschbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils bis zu 820 Litern werden an die Hubschrauber gehängt, um die Feuerwehr aus der Luft zu unterstützen.