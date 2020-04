Tipps für die Corona-Pause : Wie ein Becher beim Tennis-Training hilft

Mönchengladbach Wann wieder im Freien Tennis gespielt werden kann, ist weiterhin offen. Der Sportwissenschaftler und DTB-Trainer Axel Niemöller aus Mönchengladbach hat ein Programm für ein Training daheim entworfen.

Die Sommersaison ist für die meisten Tennisspieler das Highlight des Jahres. Etwa vier bis sechs Wochen vor Beginn der Saison startet in der Regel die Vorbereitung. Durch die Coronakrise war es in den vergangenen Wochen nicht möglich, auf öffentliche Tennisanlagen oder auf den Anlagen der Tennisvereine seinem Lieblingssport nachzukommen. Damit die Sportler trotzdem fit sind, sobald die Medenspiele losgehen, hat der Sportwissenschaftler und DTB-Athletiktrainer Axel Niemöller ein Trainingsprogramm zusammengestellt, das eine körperliche Vorbereitung in den eigenen vier Wänden ermöglicht.

Für die Durchführung des Trainings wird nicht viel benötigt. Die meisten Aufgaben können mit Gegenständen gemacht werden, die zu Hause zu finden sind oder zur Grundausrüstung eines Tennisspielers gehören. Um zum Beispiel die Auge-Hand-Koordination zu trainieren, reichen ein Becher und ein Tennisball. Der Ball wird gegen eine wenige Meter entfernte Wand geworfen und soll mit dem Becher aufgefangen werden. Ohne viel Platz verbessert der Tennisspieler so das Gefühl für den Ball und seine Koordination. Während im Winter meistens deutlich mehr an der allgemeinen Athletik gearbeitet wird, stehen zum aktuellen Zeitpunkt der Vorbereitung Tennis-spezifische Übungen im Fokus.

Auch ohne Tennisplatz ist es wichtig, sich möglichst spielnah vorzubereiten. Um die Schlagbewegung und die typische schnelle Beinarbeit zu Hause zu trainieren, braucht man nur vier Hütchen – oder Teller – und einen Tennisschläger. Die vier Hütchen werden in einem Abstand von ungefähr fünf Metern in Trapezform auf den Boden gelegt und abwechselnd im Sidestep oder in einem langen Ausfallschritt angelaufen. Am Hütchen angekommen, wird eine Schlagbewegung ausgeführt. Bei den vorderen beiden Hütchen ist es wichtig, den Schlag möglichst tief auszuführen. „Die Übung schult das Schlaggefühl und die Beinarbeit. Diese Bewegung kommt denen auf dem Tennisplatz sehr nah.“ sagt Tennislehrer Niemöller, der die Mönchengladbacher Tennisschule „Treffpunkt Allround“ seit 1991 betreibt.