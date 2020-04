Viersen Die Täter flohen zu Fuß Richtung Neumarkt in Dülken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 3.20 Uhr in ein Optikergeschäft an der Lange Straße in Dülken eingebrochen. Laut Polizei schlugen sie eine Scheibe ein. Zwei Verdächtige flohen kurz danach Richtung Neumarkt. Zeugen hatten in der Nähe einen weißen Transporter beobachtet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Hinweise: Ruf 02162 3770.