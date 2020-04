Waldbrand bei Niederkrüchten : Verschärfte Lage am Vormittag

Niederkrüchten Aufkommender Wind hat am Donnerstag das Feuer wieder angefacht. Auf deutscher Seite waren zu keiner Zeit Gebäude in Gefahr, sagt Bürgermeister Kalle Wassong. Die Einsatzleitung hat neue Kräfte alarmiert.

Am Donnerstagmorgen verschärfte sich die Lage bei den Heide- und Waldbränden im niederländischen Nationalpark De Meinweg an der Grenze zu Niederkrüchten. In Grenznähe gab es vormittags wieder offene Bodenfeuer, die der aufkommende Wind entflammt hat. „Leider hat der Wind auch auf Südost gedreht und treibt die Flammen auf die Grenze zu“, sagte Kreisbrandmeister Rainer Höckels. Dort stehen auf deutscher Seite leicht entflammbare Kiefernbestände. Bisher konnte die Feuerwehr immer rechtzeitig intervenieren. Jetzt sollen vor Ort Wälle gegen das Feuer errichtet werden.

Die Einsatzleitung alarmierte neue externe Bereitschaftskräfte der Feuerwehr. Zudem sind die niederländischen Luftwaffen-Helikopter im Löscheinsatz – auch auf deutscher Seite der Grenze. Es handelt sich um große Chinook-Transporthubschrauber und einen kleineren Eurocopter Cougar. Was die Löscharbeiten erschwert, ist die Beobachtung, dass sich die Glutnester in den Boden gefressen haben. Das bedeutet: Oberflächliches Löschen hilft nicht dauerhaft. Es bedarf sehr viel Wasser, um die Glut in tieferen Bodenschichten zu löschen. „Regen würde uns helfen“, sagt Höckels.

Bis Donnerstag war das evakuierte Herkenbosch ein Geisterdorf. Am Nachmittag teilte die Bürgermeisterin mit, dass die Einwohner phasenweise wieder zurückkommen können. Der Rauch hat nachgelassen, und es bestand keine Gefahr mehr für die Bewohner. Vorher war die gemessene Konzentration von Kohlenmonoxid zu hoch. Polizei und Stadtverwaltung werden die Rückkehr beaufsichtigen. Der Ort kann nur über drei Zufahrtsstraßen erreicht werden. Wenn die Bewohner nach Hause kommen, müssen sie ihre Häuser und Wohnungen erst einmal lüften und eventuell Rußpartikel abwischen.