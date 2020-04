Brand im Grenzgebiet : Löschwasser aus dem Gülle-Transporter

Schwalmtal Sie sind keine Feuerwehrleute, aber Familie Rosendahl aus Schwalmtal kämpft mit gegen den verheerenden Brand im Naturschutzgebiet Meinweg. Vater Stephan, Mutter Simone und Sohn Felix nutzen dazu Fahrzeuge und Pumpen.

So etwas hat Stephan Rosendahl (44) noch nicht erlebt: Seit fünf Tagen kämpft er mit gegen das große Feuer, das an der deutsch-niederländischen Grenze bei Niederkrüchten wütet. Rosendahl, seine Frau Simone, sein Sohn Felix und seine Mitarbeiter helfen mit dem, was sie als Lohn- und Transportunternehmen zur Verfügung haben: Pumpen, Fahrzeuge und Fachwissen. Dazu gehören etwa drei Lastwagen und ein Traktor mit einem Tank, in dem sonst Gülle gefahren wird. Pro Gefährt können bis zu 30.000 Liter Wasser transportiert werden.