Mehrfamilienhaus in Sonsbeck unbewohnbar : „Unsere Einsatzkräfte mussten mit größter Vorsicht löschen“

Sonsbeck Vier Personen mussten nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Sonsbeck anderweitig untergebracht werden, weil ihre Wohnungen zerstört worden sind. Das Gebäude ist abgesperrt. Eine akute Einsturzgefahr besteht aber nicht.

Der Feuerschein war am nächtlichen Himmel Sonsbecks weithin sichtbar. Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus am Taubenweg versetzte am späten Mittwochabend die Gemeinde in Schrecken. Als die Feuerwehr gegen 22 Uhr am Einsatzort eintraf, brannten ein angrenzendes Carport samt Balkon aus Holz sowie eine Garage bereits in voller Ausdehnung. Auch aus dem Gebäude selbst schlugen die Flammen empor.