Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden

Erkelenzer Land Nachdem in Oerath eine Scheune, in der Möbel gelagert waren, Feuer gefangen hatte, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Erkelenz bis Freitagmorgen im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Scheunenbrand gelöscht Der Brand der Scheune in Oerath hat die Feuerwehr der Stadt Erkelenz noch bis zum frühen Freitagmorgen beschäftigt. Wie Einsatzleiter Ingo Rolfs sagte, konnte erst um 3.30 Uhr das Stichwort „Feuer aus“ gemeldet werden. Bis um 4 Uhr stellten die Löscheinheiten Hetzerath und Schwanenberg die Brandwache sicher, bei der noch mehrere Glutnester gelöscht werden mussten. Um 8 Uhr am Freitag erfolgte die Abschlusskontrolle, für die die Hauptamtliche Wache und der Führungsdienst sorgte. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle beschlagnahmt, die Ursachenermittlung dauert an. Der Brand war am Donnerstagnachmittag, 28. April, ausgebrochen.

Versuchter Lkw-Diebstahl Zwei bisher unbekannte Täter öffneten am Donnerstag, 28. April, gegen 1.40 Uhr, einen Pritschen-Lkw, der an der Straße Brucherfeld in Birgelen stand. Das berichtet die Polizei. Daraufhin schoben sie den voll beladenen Lastwagen in eine Nebenstraße. Dort gelang es ihnen jedoch offenbar nicht, das Fahrzeug zu starten, woraufhin sie es samt Ladung zurückließen. Es liegen Videoaufzeichnungen der Tat vor. Diese zeigen zwei dunkel gekleidete Männer. Einer von ihnen war etwa 45 bis 55 Jahre alt, trug eine dunkle Schirmmütze und hatte auf Brusthöhe zwei Reflektoren an der Kleidung. Der andere Täter war etwa 35 bis 45 Jahre alt und trug eine dunkle Jacke mit dem Schriftzug „BOLD“ auf dem Rücken. Weitere Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegen.