Wohnungsbrand in Viersen : Feuerwehr rettet zwei Menschen von Balkonen

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Dienstag zu einem Brand am Beghinenhof gerufen. Foto: dpa/David Inderlied

Viersen In einer Wohnung am Beghinenhof in Viersen hat es gebrannt, die Polizei ermittelt zur Brandursache. Feuerwehrleute mussten zwei Menschen aus einer Notlage befreien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einsatzkräfte der Feuerwehr Viersen haben bei einem Wohnungsbrand mit der Drehleiter zwei Menschen von zwei Balkonen gerettet. Wie Stadtsprecher Frank Schliffke berichtet, musste einer der Geretteten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung sei unbewohnbar.

Nach Angaben des Stadtsprechers war die Feuerwehr am Dienstag gegen 19.50 Uhr zu einem Brand am Beghinenhof in Viersen alarmiert worden. Schliffke zufolge war aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Noch während der Anfahrt der Feuerwehr hätten weitere Anrufer berichtet, dass sich in der Wohnung mindestens eine Person aufhalte. Das Einsatzstichwort der Feuerwehr habe sich daraufhin auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht.

„Die ersteintreffenden Kräfte entdeckten einen Menschen auf dem Balkon der Brandwohnung“, berichtete Schliffke. „Die Person wurde mit der Drehleiter aus ihrer Notlage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend retteten die Wehrkräfte ebenfalls mit der Drehleiter eine weitere Person vom Balkon der Nachbarwohnung.“ Parallel dazu habe die Feuerwehr den Brand bekämpft, dazu sei ein C-Rohr in der Wohnung eingesetzt worden. „Das Feuer war in kurzer Zeit gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die weiteren Wohnungen im Gebäude. Diese blieben unbeeinträchtigt.“ Zwei weitere Menschen, die der Rettungsdienst während der Einsatzes betreut habe, hätten nicht weiter behandelt werden müssen. „Die Feuerwehr lüftete das Haus. Anschließend konnten die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.“

Der Einsatz für die rund 50 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst endete gegen 21.20 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(naf)