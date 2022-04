Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt von 766,1 auf 821,7

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind am Dienstag 320 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis Viersen steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 766,1 auf 821,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI bei 844,3. Nach einer Schätzung des Kreises Viersen sind (Stand: Dienstag) in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden akut 3285 Menschen (Vortag: 3521) infiziert. Der Kreis misst die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 40 Covid-19-Patienten (-2) stationär behandelt. Drei von ihnen (-2) befinden sich auf der Intensivstation, zwei (+/-0) von ihnen werden beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 6,34.