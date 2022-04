Feuerwehr im Einsatz in Gustorf : Feuerwehr bekämpft Meterhohe Flammen in Gustorf

Mehrere Meter hoch schlugen die Flammen im Dickicht. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Gustorf Zwei Stunden lang war die Feuerwehr Grevenbroich in der Nacht zum Samstag am Ortsrand von Gustorf im Einsatz. Auf einer rund 500 Quadratmeter großen Grünfläche waren mehrere Bäume und Gestrüpp in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Nach Angaben der Feuerwehr sei Selbstentzündung auszuschließen, heißt es bei der Polizei.

cso-) Am Freitagabend gegen 23 Uhr hatte Anrufer das Feuer in einer Grünanlage neben dem Bolzplatz zwischen Kirchstraße und Mörikestraße der Kreisleitstelle im Neusser Hammfeld gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen bereits mehrere Meter hoch aus dem Dickicht. Das Feuer hatte, wie die Wehr schildert, auch schon zwei Bäume bis ins hohe Astwerk entzündet. Einsatzleiter Detlev Schwerdtner ließ zusätzlich zur hauptamtlichen Wache und der Löscheinheit Gustorf/Gindorf auch die Ehrenamtler der Löscheinheit Stadtmitte ausrücken, insgesamt waren 25 Feuerwehrleute in Gustorf im Einsatz.

Drei Feuerwehreinheiten rückten in der Grünanlage an. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Mit drei Strahlrohren bauten die Feuerwehrleute eine sogenannte Riegelstellung auf, sie konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern und die größten Flammen nach kurzer Zeit niederschlagen. Rund 40 Minuten dauerte es, bis der Brand unter Kontrolle war. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch bis gegen ein Uhr am Samstag, die Feuerwehr hielt Bäume, Gestrüpp und Boden mit Wasser feucht.

Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Mit mehreren Strahlrohren wurden Bäume feucht gehalten, damit sich der Brand nicht erneut ausbreitet. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Angesichts der raschen Brandausbreitung in der Nacht weist die Feuerwehr auf die derzeitige Waldbrandgefahr hin. Für Grevenbroich und den Rhein-Kreis Neuss herrscht aktuell die Waldbrand-Gefahrenstufe 3 – dies bedeutet „mittlere Gefahr“. „Die Bürger sollten sich nicht vom frischen Grün an Bäumen und Sträuchern täuschen lassen“, sagt Schwerdtner. „Nach den trockenen Wintermonaten sind Unterholz und Gestrüpp an vielen Stellen knochentrocken und können sich bei unvorsichtigem Umgang mit Feuer schlagartig entzünden.“

Am Samstagvormittag rückten Feuerwehrleute der Löscheinheit Gustorf erneut zur Nachkontrolle an den Brandherd aus und wässerten nochmals Teile der Einsatzstelle.

