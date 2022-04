Mathildenhof : Bewohner und Katze vor Feuer gerettet

Mathildenhof Mit 50 Einsatzkräften war die Feuerwehr am Freitagabend an der Brandenburger Straße im Einsatz, um einen Wohnungsbrand zu löschen.

Am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr Leverkusen um 19.45 Uhr durch mehrere zeitgleiche Anrufe zu einem Brand in der Brandenburger Straße alarmiert. Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Steinbüchel und Schlebusch der Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden sofort durch die Leitstelle zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich mehrere Personen auf Balkonen. Im zweiten Obergeschoss brannte eine Wohnung, weitere Wohnungen und der Treppenraum des Mehrfamilienhauses waren stark verraucht, sodass den Bewohnern eine Flucht darüber nicht möglich war. Die Menschenrettung wurde parallel über zwei Drehleitern eingeleitet und Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Die Hausbewohner konnten schnell gerettet werden und wurden sofort dem Rettungsdienst übergeben.

Ein Patient musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Auch eine Katze konnten die Feuerwehrleute retten, sie wurde in eine Tierarztpraxis gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand durch effiziente Löschmaßnahmen schnell unter Kontrolle bringen. Abschließend wurden die betroffenen Wohnungen durch einen Hochleistungslüfter entraucht und kontrolliert. Die Brandwohnung wurde versiegelt und zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.