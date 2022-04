Gute Geschäftslage für Leverkusener Unternehmen : Rekorddividende bei Covestro: 3,40 Euro pro Aktie

Leverkusen Der Kunststoffhersteller profitierte von einer hohen Nachfrage. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40 Prozent des Konzernergebnisses.

Jetzt ist es quasi amtlich: Dax-Konzern Covestro wird eine Dividende von 3,40 Euro pro Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Die stimmten jetzt auf der virtuell veranstalteten Hauptversammlung des Leverkusener Kunststoffherstellers dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich zu. Ein Rekord, auch unter den drei großen Chemiekonzernen in Leverkusen . Covestros ehemaliger Mutterkonzern Bayer beispielsweise zahlte in den vergangenen Jahren in der Spitze 2,80 Euro, Covestro seit dem Börsengang bisher maximal 2,40 Euro.

Konzernchef Markus Steilemann erläuterte den Anteilseignern die Ziele für die kommenden Jahre. Das Herausforderndste: In 13 Jahren will der Konzern klimaneutral sein. Dafür rechnet Covestro mit Investitionen zwischen 250 und 600 Millionen Euro. 2030 sollen die Treibhausgasemissionen aus eigener Produktionstätigkeit und externen Energiequellen um 60 Prozent im Vergleich zu 2020 gesunken sein. Geplant sei ein langfristiger Umstieg auf erneuerbare Quellen für Energie und Rohstoffe, „um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern“ und damit auch Gasimporten – Stichwort Russland – zu verringern. Und Steilemann kündigte an: „Langfristig will der Konzern sämtliche Produkte in einer klimaneutralen Version anbieten.“