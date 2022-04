Ermittler auf Spur des Geldes und der Rheindorfer Villa : Anklage gegen Clanmitglieder

Im Sommer vergangenen Jahres stürmte die Polizei das Haus in Rheindorf. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen-Rheindorf Nach der Razzia im vergangenen Sommer in einer Rheindorfer Villa ist mittlerweile Anklage gegen sieben Mitglieder des teils dort lebenden Clans erhoben worden.

Bei der Verfolgung von kriminellen Clans, Mafia und Terroristen hat eine 74-köpfige Sonderermittlungseinheit des Landeskriminalamtes illegale Geldströme in dreistelliger Millionenhöhe aufgespürt. „Es sind Hunderte von Millionen, die da möglicherweise anstehen“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Viele Millionen Euro seien bereits beschlagnahmt worden.