Protest der Leverkusener IG Schleswig-Holstein-Siedlung : 100 Vorgarten-Schilder gegen den A 3-Ausbau

Manfort Der Protest der IG Schleswig-Holstein-Siedlung gegen die oberirdische Verbreiterung der Autobahn geht in die nächsten Runden. Unter anderem weisen jetzt Schilder auf die Leverkusener Kampagne „Keinen Meter mehr“ gegen den Ausbau hin.

Der betonte, es gehe um eine Signalwirkung. Signale, die bis in die Hauptstadt Berlin reichen und klarmachen sollen, dass die Anwohner keinen Meter ihrer Grundstücke abgeben wollen, und Signale, die vor der eigenen Haustür ihre Wirkung entfalten sollen. Denn laut Jonas beschäftigen sich noch immer zu wenig Menschen in Leverkusen mit dem Autobahnausbau und dessen Folgen. „Wir wollen, dass die Bürger, die hier vorbeifahren, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir wollen, dass die Bürger wachgerüttelt werden.“ Für den IG-Chef ist der Wechsel im Verkehrsministerium eine Chance: „Wissing kann den Schritt zurückgehen – ohne das Gesicht zu verlieren.“ Das Gespräch von Oberbürgermeister Uwe Richrath in Berlin gibt Jonas zusätzliche Hoffnung.

Der Kampf um jeden Meter äußert sich in Protestaktionen. Zuletzt zeigte die IG mit einer Luftballon-Kette am Berufskolleg und entlang der Syltstraße im Januar, wohin die dann verbreiterte Autobahn reichen würde. Schon bald steht in Absprache mit der Stadt eine weitere Aktion an, die den Leverkusenern am eigenen Leib aufzeigen soll, was eine der Dauerbaustellen in der Stadt bedeuten würde. Mehr wollte Friedrich Jonas noch nicht verraten.