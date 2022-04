Fußball, Bezirksliga : FCL-Coach Beruda erwartet „Vollgas“ von seinen Spielern

Leverkusen Im Hinspiel gegen Blau-Weiß Köln musste sich der FC Leverkusen klar geschlagen geben, nun sinnt Trainer Lukas Beruda auf Revanche. Die Personalsituation hat sich derweil entspannt.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SC Blau-Weiß 06 Köln . Im ersten Aufeinandertreffen kassierten die Leverkusener eine 1:4-Abfuhr, damals waren die Fußballer vom Birkenberg im Grunde chancenlos. Am Sonntag (15.15 Uhr) bietet sich für die von Lukas Beruda trainierte Mannschaft nun die Gelegenheit, Revanche zu nehmen und gleichzeitig mit dem punktgleichen Tabellennachbarn die Plätze zu tauschen. „Wir wollen diese Begegnung unbedingt gewinnen, gerade nach dem schwachen letzten Auftritt“, sagt Beruda, der auf eine „insgesamt gute Trainingswoche“ zurückblickt.

In den kommenden Tagen sollen zudem die Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Kader gelaufen sein. Beruda geht nur von wenigen Veränderungen in der nächsten Saison aus. Parallel halten die FCL-Verantwortlichen Ausschau nach potenziellen Verstärkungen. Mit Blick auf die Transferpolitik der vergangenen Jahre dürfte wieder der ein oder andere Hochkaräter dabei sein, der die Mannschaft beim Erreichen des Aufstiegs in die Landesliga unterstützen soll.