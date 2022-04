Fußball, Landesliga : SV Schlebusch will den Bann in Oberpleis brechen

SV Schlebusch will den Bann in Oberpleis brechen

Leverkusen Das Team von Marcel Müller hat in der Rückrunde erst eine Partie gewonnen. „Wir wollen zeigen, dass wir das Fußballspielen nicht verlernt haben“, sagt der Trainer.

Fußball-Landesliga: TuS Oberpleis – SV Schlebusch. Das freie Osterwochenende kam den Schlebuschern sehr gelegen. Die zahlreichen angeschlagenen Spieler im Kader konnten ihre Blessuren in aller Ruhe auskurieren, zudem war Zeit für fokussierte Arbeit in den Trainingseinheiten. „Daher gibt es jetzt keine Ausreden mehr, wir wollen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und zeigen, dass wir das Fußballspielen nicht verlernt haben“, betont Marcel Müller.

Der Trainer, der in der Winterpause die Nachfolge von Stefan Müller antrat, feierte bislang lediglich gegen den Tabellennachbarn Borussia Lindenthal-Hohenlind einen Sieg. Ansonsten setzte es für das SVS-Team ausschließlich Niederlagen, allerdings zumeist gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte – und das in extrem angespannter Personalsituation.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Neunten nach Oberpleis, der bei einer erneuten Schlebuscher Niederlage nach Punkten sogar mit der Müller-Truppe gleichziehen könnte. Im Hinspiel im Oktober des vergangenen Jahres feierten die Fußballer des SVS noch einen letztlich ungefährdeten 3:0-Erfolg. Allerdings dauerte es damals lange bis zur Entscheidung, nachdem Joshua Hauschke den Favoriten in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte. Erst in der Schlussphase sorgte Mustafa Uzun mit einem Doppelpack für die Entscheidung.