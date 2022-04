Fußball-Landesliga : David Machnik nimmt der Mannschaft  den Druck

David Machnik, hier noch am Ball, sitzt nun auf der Trainerbank. Foto: Mocnik/Mocnik,Mark(moc)

Tönisberg Fußball-Landesligist VfL Tönisberg ist beim TSV Wachtendonk-Wankum zu Gast. Gäste-Trainer David Machnik räumt dem Außenseiter aber durchaus eine Chance ein.

(uwo) Rein rechnerisch ist für den VfL Tönisberg der Abstieg noch nicht besiegelt, wohl aber nur noch ein Frage der Zeit. Morgen (16 Uhr) sind die „Berger“, die sich unter David Machnik und Manuel Fernandez bisher gut verkauften, beim TSV Wachtendonk-Wankum zu Gast. Die Hausherren sind zweifellos favorisiert, doch Machnik will durchaus etwas Zählbares mitnehmen: „Wir haben der Mannschaft gesagt, dass sie sich keinen Druck mehr machen muss und befreit aufspielen kann. Wir haben uns seit dem Sonsbeck-Spiel Schritt für Schritt entwickelt und zuletzt auch wieder fußballerische Lösungen gesucht. Das wollen wir auch in Wachtendonk tun“. Ob etwas herausspringt hängt sicher auch vom zur Verfügung stehenden Personal ab. „Momentan ist das bei uns immer eine Wundertüte“, so Machnik, der wohl auf den angeschlagenen Nico Jeegers verzichten muss. Dafür steht Marc Knops wieder zur Verfügung.