Fußball : SV Millingen will sich gegen Viktoria Alpen revanchieren

Alpen/Rheinberg Der A-Ligist hat das Hinspiel klar mit 0:4 verloren und könnte den Gastgeber mit einem Sieg in der Tabelle überholen. Doch die Alpener treten mit einem wichtigen Kreispokal-Erfolg im Nacken an.

Am Freitagabend stehen sich der FC Viktoria Alpen und der SV Millingen ab 20 Uhr im Derby der Aufstiegsrunde in der Fußball-Kreisliga A gegenüber. Die gastgebende Viktoria möchte den Schwung vom Kreispokal-Halbfinalsieg gegen den Bezirksligisten TuS Xanten mit ins Lokalduell unter Flutlicht nehmen.

„Unser Ziel ist es, am Ende so weit wie möglich oben zu stehen“, sagt Viktoria-Coach Marcel Blaschkowitz, dessen Team derzeit punktgleich mit Concordia Rheinberg auf dem dritten Tabellenplatz steht. Der SV Millingen liegt nur zwei Zähler dahinter auf Rang sechs und könnte mit einem Auswärtssieg an den Alpenern vorbeiziehen. Trainer Ulf Deutz hofft, nach der Osterpause auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. „Die Jungs sind heiß und wollen die Revanche für die 0:4-Niederlage im Hinspiel“, sagt der Millinger Coach.