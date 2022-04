Fußball : SGE Bedburg-Hau hat große Personalsorgen

Die SGE kann am Sonntag wieder auf Falko Kersten (r.) setzen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Landesligist muss im Spiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten BW Dingden auf vier Stammkräfte verzichten. Immerhin kehrt Falko Kersten in den Kader zurück.

Den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau plagen vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Tabellenzweiten BW Dingden weiter personelle Probleme. In Lukas Ehrhardt, Robin Deckers, Fabian Berntsen und Jordi van Kerkhof werden vier Stammkräfte definitiv ausfallen. Zudem ist fraglich, ob Martin Tekaat und Jefferson Gola mitwirken können. Immerhin kehrt Falko Kersten in den Kader des Tabellenachten zurück, der bei sechs Zählern Vorsprung vor den Abstiegsplätzen den Klassenerhalt noch nicht sicher hat.