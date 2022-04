Fußball, Bezirksliga : FCL leistet sich zu viele Aussetzer und verliert 3:4

Leverkusen Der Mannschaft von Trainer Lukas Beruda unterlaufen zu viele individuelle Fehler in der Defensive, um für den Sieg beim Abstiegskandidaten Heiligenhauser SV in Frage zu kommen.

(lhep) Fußball-Bezirksliga: Heiligenhauser SV – FC Leverkusen 4:3 (2:1). Trainer Lukas Beruda hatte sich den zweiten Sieg nacheinander gewünscht, es wäre ein Novum seit seinem Amtsantritt beim FCL in der Winterpause gewesen. Doch nach der Partie beim Abstiegskandidaten in Overath-Heiligenhaus geht das Warten weiter. Trotz spielerischer Vorteile unterlagen die Leverkusener beim Außenseiter. „Das war ein enttäuschender Auftritt. Diesmal haben individuelle Fehler in der Abwehr den Unterschied gemacht“, berichtete der Coach.

Ähnlich wie im ersten Abschnitt erwischte der FCL den besseren Start, Michael Urban glich nach gut einer Stunde zum 2:2 aus. In den folgenden Minuten hätten die Leverkusener den Vorsprung ausbauen können, doch die Chancen von Saif-Eddine Ayadi, Michael Urban und Amine Azzizi blieben ungenutzt. In der 66. und 84. Minute nutzten die Platzherren weitere Patzer in der Defensive von Berudas Elf aus und entschieden damit die Partie. Zu mehr als dem 4:3-Anschlusstreffer durch Rama sollte es nicht mehr reichen – und der Zick-Zack-Kurs des Bezirksligisten in dieser Saison setzt sich fort.