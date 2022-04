Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Platz drei ist das letzte Saisonziel für BBZ Opladen

Opladens Luca Marré (mit Ball) visiert den Korb an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Nach dem verpassten Aufstieg geht es für das Team von Trainerin Grit Schneider gegen die Rhein-Main Baskets auch um einen vernünftigen Abschied aus der Saison.

Basketball, 2. Bundesliga: BBZ Opladen – Rhein-Main Baskets (Frauen). Der verpasste Aufstieg in die erste Bundesliga ist für die Opladenerinnen abgehakt. Das von Grit Schneider trainierte Team will nun das Spiel um Platz drei der Play-offs für sich entscheiden. „Wir haben eine tolle Saison gespielt und zählen bereits jetzt zu den besten vier Zweitligisten dieser Spielzeit. Mit einem Sieg würden wir aber zu den drei besten Teams zählen – und das wollen wir unbedingt schaffen“, erklärt Schneider.

Am Samstag (15 Uhr) empfangen die BBZ-Frauen im Werner-Heisenberg-Gymnasium den Tabellenzweiten aus der Südgruppe. Die Rhein-Main Baskets mussten sich in der regulären Runde nur dem künftigen Erstligisten Falcons Bad Homburg geschlagen geben. „Um zu gewinnen, müssen wir uns in vielen Bereichen steigern. Die vergangenen Leistungen haben gezeigt, dass es gegen Spitzenteams sonst nicht reicht“, betont Schneider.