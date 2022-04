Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Opladens Traum vom Aufstieg platzt in Bad Homburg

Opladens Traum vom Aufstieg platzt in Bad Homburg

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen sind auch im Rückspiel des Halbfinales in den Play-offs klar unterlegen. Trainerin Grit Schneider ist dennoch mit der Saison zufrieden – und will nun die Spiele um Platz drei gewinnen.

Vielmehr feierten die Falcons ausgelassen den Sprung in die Bundesliga, während die Opladener Frauen an den kommenden beiden Wochenenden „nachsitzen“ müssen und noch den dritten Rang der 2. Bundesliga ausspielen. „Das ist für uns aber die ideale Gelegenheit, einen guten Saisonabschluss zu schaffen – und das wollen wir auch unbedingt hinbekommen“, betont die Trainerin.

In den ersten beiden Vierteln wurden die Gäste aus Leverkusen vom hessischen Favoriten regelrecht überrannt. Dem 24:13 ließen die Falcons noch das 29:16 bis zum Seitenwechsel folgen. So war nach der klaren BBZ-Niederlage im ersten Vergleich auch zweite Aufeinandertreffen früh entschieden. Schneider zufolge sei vor allem das Abwehrverhalten nicht gut gewesen – und in der Offensive habe sich ihr Team zu viele Würfe ohne echte Überzeugung genommen.