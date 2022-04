Fußball-Landesliga : Rusbült erwartet in Wesel ein Spiel auf Augenhöhe

Krefeld In der Fußball-Landesliga sicherte sich der VfR Fischeln beim glanzlosen Sieg über den Vorletzten VfL Rhede drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Voraussetzungen für den Klassenerhalt verbesserten sich damit auf einen Schlag.

(uwo) Vor den verbleibenden fünf Spielen (davon ein Nachholspiel) blickt die Mannschaft von Trainer Kalli Himmelmann auf ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegszone und hat am letzten Spietag noch das Spiel gegen den punktlosen Tabellenletzten RSV Praest in der Hinterhand. Der Vorsprung könnte sogar noch auf neun Zähler anwachsen, wenn ein Einspruch der SGE Bedburg-Hau nach dem Spiel gegen den TSV Meerbusch II erfolgreich ist. Der TSV setzte nach Ansicht der Gäste beim 3:0-Sieg einen nicht spielberechtigten Spieler ein, der in der Woche zuvor in der Oberliga-Mannschaft eingesetzt wurde.