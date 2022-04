Fußball, Kreisliga A : Bergfried gewinnt Spektakel mit elf Toren, Hitdorf dreht 0:3

Rhein-Wupper Der SV Bergfried führt erst 3:0, liegt dann 3:4 hinten und gewinnt am Ende 6:5 gegen Türk Genc Köln. Der SC Hitdorf macht beim DSK Köln aus einem 0:3 einen 4:3-Sieg.

(lhep) Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SC Schwarz-Weiß Köln 2:2 (1:1). Die Schlebuscher Reserve war nah an einer Überraschung gegen den Favoriten. Früh brachte Qasim Frayje den Außenseiter in Führung, doch bis zum Seitenwechsel glichen die Domstädter wieder aus. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schwächten sich die Gäste zudem durch eine Rote Karte. In Überzahl gelang den Platzherren durch Philip Henning das 2:1 nach dem Wiederanpfiff, doch die Kölner erzielten in der Schlussphase den Ausgleich.