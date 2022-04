Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV-Volleyballerinnen nehmen Vizemeisterschaft im Visier

Leverkusen Mit einem Sieg bei den bereits als Meister feststehenden Volleys Borken festigt das Zweitliga-Team des TSV Bayer Platz zwei. Den Nachfolger von Trainer Tigin Yaglioglu will der Verein nach der Saison bekanntgeben.

Wer Nachfolger von Trainer Tigin Yaglioglu wird, ist noch nicht geklärt. Abteilungsleiter Jürgen Rothe möchte sich erst nach der Saison dazu äußern. Die endet für die Volleyballerinnen des TSV Bayer am Samstag, 23. April, mit dem Heimspiel gegen Emlichheim. Für die letzte Partie des Cheftrainers, der in die Bundesliga nach Neuwied wechselt, gibt es noch ein Ziel: Die Vizemeisterschaft. Durch den 3:1-Erfolg bei den bereits als Meister feststehenden Volleys Borken hat der TSV alles in eigener Hand.