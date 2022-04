Fussball-Regionalliga : Borussia ist doppelt erfolgreich

Fussball-Regionalliga Binnen 48 Stunden gewinnt Borussia Mönchengladbach die beiden Spiele gegen Alemannia Aachen und die SpVg Berghofen. In der Tabelle kann jedoch kein Boden auf Spitzenreiter 1. FC Köln II gut gemacht werden.

Zunächst war allerdings Geduld gefragt. Zwar dominierte der VfL weitestgehend das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit, der entscheidende Pass kam allerdings zunächst nicht zustande – auch weil Aachen sehr tief stand und so die Versuche in Richtung Tor unterbinden konnte. „Wir haben es in der ersten Halbzeit einen Tick zu langsam gelöst, so das Aachen immer wieder verschieben konnte“, sagte Coach Klein. Amber van Heeswijk erlöste allerdings ihre Mannschaft und traf zur 1:0-Führung in der 41. Minute. Hervorgegangen war ein Zuspiel von Madita Giehl, die den Ball über die Viererkette in den Lauf von van Heeswijk geschippt hatte. Britt van Rijswijck erhöhte dann in der 42. Minute mit dem nächsten Angriff bereits auf 2:0.