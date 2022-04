Junioren-Bundesliga : Bayers U19 bleibt Schalke auf den Fersen

Can Moustfa erzielte das Tor des Tages gegen Essen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Talente der Werkself gewinnen 1:0 gegen Essen und sind am Mittwoch in Münster gefordert. Ziel ist Platz zwei, der in die Endrunde um die Meisterschaft führt – und noch von der Jugend des FC Schalke besetzt ist.

Die U19 der Werkself hat sich mit einem Erfolg aus der gut vierwöchigen Pause zurückgemeldet. Gegen Rot-Weiß Essen erkämpften sich die Bayer-Junioren einen 1:0 (1:0)-Sieg. Das Tor des Tages erzielte Can Moustfa. Durch den Heimerfolg hat die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher einen wichtigen Schritt Richtung Platz zwei und die damit verbundene Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gemacht. Bereits am Mittwoch sind die Talente beim SC Preußen Münster zu Gast (18 Uhr).

Gegen Essen war Hübschers Improvisationstalent gefragt. Neben den Verletzten Zidan Sertdemir, Leon Pesch, Volkan Ballicalioglu und Roy Steur musste der Coach auch auf die am Wochenende zur U17 abgestellten Jardell Kanga, Noah Pesch und Iker Bravo verzichten. Letztere waren beim 4:1 der B-Junioren gegen den Wuppertaler SV die Erfolgsgaranten: Pesch erzielte das 2:1, Bravo das 1:0, 3:1 und 4:1. Der Sieg sicherte den Klassenerhalt in der U17-Bundesliga.

Die U19 zeigte derweil gegen Essen von Beginn an, dass sie noch die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreichen will. Bereits nach vier Minuten ging Ali Barak konsequent bei einem zu kurz geratenen Rückpass der Gäste dazwischen und legte zurück auf Can Moustfa, der zum 1:0 einschob. Im Anschluss kontrollierte Bayer das Geschehen und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Der auffällige Moustfa hatte die beste Chance, scheiterte jedoch am stark parierenden Essener Keeper (29.).

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste besser ins Spiel, während die Kräfte bei den personell knapp besetzten Bayer-Junioren nachließen. So blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Die Leverkusener verteidigten die Führung letztlich erfolgreich. Etwas Glück war allerdings auch dabei: Essen hätte in der 89. Minute per Kopfball ausgleichen müssen, doch der Ball klatschte gegen den Querbalken.

„Es war ein verdienter Sieg für uns. In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt“, sagte Hübscher. Mit der Chancenverwertung war der 43-Jährige allerdings nicht zufrieden. „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen. So hatten wir am Ende sicherlich etwas Glück, aber das muss man sich eben auch verdienen. Alles in allem haben wir es ohne sieben, acht Stammspieler wirklich gut gemacht.“