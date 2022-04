Fußball-Kreisliga A : Jüchens Reserve schöpft Hoffnung

Eric Schuhmacher, Coach der VfL-Reserve. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Die junge Mannschaft des VfL macht in der Fußball-Kreisliga einen wichtigen Schritt nach vorne. Die SF Vorst schießen sich bei der DJK Hoisten den Frust von der Seele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

In der Fußball-Kreisliga A hat sich am Ostermontag vor allem im Abstiegskampf einiges getan. An der Spitze hielten sich alle Teams schadlos.

SV Glehn – VfL Jüchen/Garzweiler II 0:3 (0:2). Die Reserve des VfL hat sich an den Ostertagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Auf den Erfolg am Gründonnerstag ließ Jüchen den nächsten Sieg folgen. Robin Lukas Mayer (11.), Raul-Tiberiu Gabor (31.) und Jan-Lukas Duda erzielten die Tore. Aktuell sind es die „jungen Wilden“, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Startelf in Glehn hatte ein Durchschnittsalter von 20,9 Jahren – die Mannschaft war gespickt mit A-Jugendlichen. „Die Jungs haben verstanden, was Stunde geschlagen hat. Das Selbstbewusstsein ist jetzt da und die Jungs aus der A-Jugend machen ihre Sache super“, sagte Trainer Eric Schumacher.

DJK Hoisten – SF Vorst 0:17 (0:5). Die Sportfreunde Vorst haben nicht nur drei wichtige Punkte eingefahren, sondern auch ordentlich was fürs Torverhältnis getan. Daniel Markwica (4), Alain Thapa (3), Dennis Meyer (3), Alexander Cule (3), Murat Dogan (2) und Kilian Jung (2) erzielten die Treffer. „Das war gut fürs Gemüt und kann am Ende durchaus entscheidend sein“, sagt Vorsts Trainer Jörg Gartz.

VfR Neuss – SG Kaarst 1:2 (1:0). Der VfR Neuss rutscht immer tiefer in den Keller und steckt in akuter Abstiegsnot. Dabei hatte die Partie in Kaarst so gut begonnen. Agron Rrahimi brachte den VfR in Führung. Yannick Wiese (51.) und Niclas Schröder (80.) schlugen für Kaarst zurück. „Wir hätten in der ersten Halbzeit deutlich höher führen müssen, in der zweiten Hälfte war die Mannschaft wie ausgewechselt. Wir haben Kaarst unnötig eingeladen“, so VfR-Coach Cengiz Yavuz. Bis zum Saisonende bleibt er noch, dann hört er auf. Das gab Yavuz nach dem Spiel bekannt.

SVG Grevenbroich – FC Zons 3:1 (2:0). Zons muss schon wieder einen Rückschlag einstecken. „In der ersten Hälfte war das kein gutes Spiel von uns, in der zweiten Hälfte wäre dann mehr drin gewesen“, so Zons-Trainer Thomas Boldt. Berkant Avcilar (2.) und Muhammed-Batuhan Dogan (33.) brachten SVG in Führung, Hussein Hammoud (48.) gelang der Anschlusstreffer. In der 89. Minute machte Cem Öztoprak den Deckel drauf. „Ich bin sehr sauer und das nicht mal über das Ergebnis“, so Boldt. Zons ging am Ostermontag auf dem Zahnfleisch, Unterstützung aus der zweiten Mannschaft gab es keine.

FC Delhoven – VfR Büttgen 2:1 (1:1). Ugur Saglam entschied die Partie mit seinem Treffer erst in der 86. Minute, zuvor hatten Marcel Klein (12.) für Delhoven und Andre Fritz Walter Zimmer (22.) für Büttgen getroffen. „Da wäre ein Punkt drin gewesen, aber wir machen aus unseren Chancen momentan viel zu wenig Tore“, bemängelt Trainer Nils Heryschek. Für Büttgen wird es langsam ungemütlich. „Jetzt kommen die direkten Konkurrenten, wir haben es selbst in der Hand“, so Heryschek.

SC Grimlinghausen – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:3 (1:0). Auch in Unterzahl kann Süd seinen famosen Lauf fortsetzen. David Bel-Lang (17.) brachte Grimlinghausen in Führung, erst nach dem Platzverweis von Oliver Willkomm (59.) drehte der Gast auf. „Die Unterzahl hat uns gutgetan, danach waren wir erst richtig wach“, meint Trainer Alex Hermel. Ensar Krasniqi (66.) und Berkay Köktürk (84.,90.+5) erzielten die Tore. „Bei uns ist die Luft aktuell raus, wir müssen uns noch mal zusammenreißen“, sagt Trainer Milad Bastanipour.

SV Rosellen – TuS Hackenbroich 6:2 (3:1). Trotz großer Personalprobleme schlug Rosellen Hackenbroich deutlich. Johannes Meuter (21.), Jean-Claude Mangangula (23.), Daniel Gohr (33.), Danny Hepner (54.), Max Lindemann (78.) und Luca Reeb (86.) hießen die Torschützen für Rosellen, Marius Schlömer (25.) und Marco Heryschek (90.) trafen für Hackenbroich. „Wir stricken uns momentan die Mannschaft zusammen. Daher freuen wir uns einfach über die drei Punkte“, so Trainer „Dicky“ Otten.