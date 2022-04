Fußball, Bezirksliga : FCL will positiven Trend beim Heiligenhauser SV fortsetzen

Leverkusens Angreifer Vincenzo Bosa (r.) zieht ab. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Trainer Lukas Beruda feilt an den spielerischen Schwächen des Bezirksligisten FC Leverkusen – und will zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt zwei Siege in Folge feiern.

(lhep) Fußball-Bezirksliga: Heiligenhauser SV – FC Leverkusen. An das Hinspiel erinnern sich die Leverkusener sehr gerne zurück. Im Oktober vergangenen Jahres setzten sich die Fußballer vom Birkenberg deutlich mit 6:2 gegen den Abstiegskandidaten durch. Am Ostermontag (15.15 Uhr) ist die Mannschaft um Trainer Lukas Beruda nun in Overath zu Gast und peilt den zweiten Sieg in Folge an. „Das wäre unter meiner Führung das erste Mal, dass wir zwei Partien in Serie gewinnen. Daran arbeiten wir und das wollen wir jetzt unbedingt schaffen“, betont der Coach, der schon vor einiger Zeit verkündet hat, der Tabelle keine besondere Beachtung mehr zu schenken. Der Zug Richtung Spitzenplätze sei ohne den FCL abgefahren. Im besten Fall kann der FCL wohl noch auf einen vierten Rang vorrücken.

Für die Heiligenhauser geht es dagegen noch um sehr viel. Das Team braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell sind es bereits neun Zähler Abstand zum rettenden Ufer. „Wir schauen aber nur auf uns und wollen die nächsten Partien dazu nutzen, uns spielerisch weiterzuentwickeln. Die jüngsten Ansätze waren vielversprechend“, erklärt der Übungsleiter des FCL. In den Trainingseinheiten unter der Woche ging es vor allem um das richtige Verhalten im Ballbesitz. Die Spieler sollten Lösungen für verschiedene Szenarien in einer Partie finden. Hier sieht Beruda das größten Verbesserungspotenzial.