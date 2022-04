Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ fährt mit Hypothek zum Rückspiel nach Bad Homburg

Leverkusen Die von Grit Schneider trainierten Zweitliga-Basketballerinnen brauchen einen Sieg mit 22 Punkten Differenz, wenn sie noch das Finale der Play-offs und damit den Aufstieg in die Bundesliga erreichen wollen.

Basketball, 2. Bundesliga Play-offs: Falcons Bad Homburg – BBZ Opladen (Frauen). Durch die deutliche 40:61-Hinspielniederlage sind die Chancen auf ein Weiterkommen – und damit auch auf den Aufstieg in die erste Bundesliga – für die Opladenerinnen in weite Ferne gerückt. „Das war von uns wahrlich kein gutes Spiel. Doch wir stecken den Kopf nicht in den Sand und werden alles dafür tun, das Rückspiel noch zu gewinnen. Im Idealfall schaffen wir das mit 22 Punkten Differenz. Das hat schon viele Male im Basketball gegeben“, betont Trainerin Grit Schneider, die ihr Team akribisch auf den zweiten Vergleich am Samstag (16 Uhr) vorbereitet.

Taktisch haben sich Schneider und ihre Spielerinnen etwas einfallen lassen, zudem gab es viel Wurftraining. „Wir werden kein zweites Spiel mit so einer schlimmen Wurfquote abliefern und gehen optimistisch in die Begegnung“, betont die Übungsleisterin die ihre beste Besetzung ins Rennen schicken kann. Viel hänge Schneider zufolge vom Start des zweiten Duells ab. Wenn man dem Gegner in dieser Phase ein paar Aufgaben geben und vielleicht selber in Führung gehen könne, sei noch einiges drin. „Bei solchen Spielen ist der Kopf entscheidend. Möglicherweise schaffen wir es, noch mal für Verunsicherung zu sorgen. Meine Mannschaft verfügt auf jeden Fall über die Qualität, das zu schaffen. Wir geben nicht auf, werden alles reinwerfen und dann sehen, was möglich ist“, sagt die Trainerin.