Fußball-Oberliga : Justin Müller: „Wir werden ein ganz anderes Spiel sehen“

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis erwartet Union Nettetal. Bei einem Sieg kommen die Gastgeber dem Klassenerhalt nahe. Trainer Justin Müller ist von einer Leistungssteigerung überzeugt.

(uwo) In der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga kassierte Teutonia St. Tönis beim TV Jahn Hiesfeld in drei absolvierten Spielen die erste Niederlage. Tabellarisch hatte das keine großen Konsequenzen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist mit vier Punkten sicher kein Ruhekissen, aber durchaus eine gute Ausgangsposition, die es möglichst auszubauen gilt. Dazu hat die Mannschaft von Trainer Justin Müller in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen die Chance, bevor im Mai vier Auswärtsspiele in Folge warten. Morgen treffen die Teutonen zunächst auf Union Nettetal. Die Grenzler sind derzeit punktgleich mit den Gastgebern, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.