Juniorenfußball : U19 scheitert im Verbandspokal an Hennef

Ist von dem Aus im Pokal wenig begeistert: Bayers U19-Trainer Sven Hübscher. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Talente der Werkself gehen in der zweiten Halbzeit verdient in Führung, geben das Spiel aber aus der Hand und verlieren nach Verlängerung. In der Liga geht es am Samstag gegen Oberhausen um das Ticket zur Endrunde um die Meisterschaft.

Die U19 der Werkself hat sich aus dem Verbandspokal verabschiedet. Gegen den Mittelrheinligisten FC Hennef 05 musste sich die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher 1:3 (1:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Hauptgrund war die schlechte Chancenverwertung – ein bekanntes Problem in dieser Spielzeit. Am Samstag treffen Bayers Talente in der A-Junioren-Bundesliga auf Rot-Weiß Oberhausen. Mit einem Sieg könnte sich Leverkusen die Qualifikation zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sichern.

In Hennef schonte das Trainerteam zunächst mehrere Stammkräfte und gab der zweiten Reihe die Chance auf Spielpraxis. Bayer übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich ein klares Chancenplus. Dennoch ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Leverkusener schließlich durch das 1:0 von Jan Ecken (63.). Anschließend wechselte Hübscher gleich viermal, auch mit Blick auf das wichtige Spiel am Wochenende. So kamen einige U17-Spieler zu ihrem Pflichtspieldebüt für den ältesten Nachwuchs der Werkself.

„Danach haben wir es trotz zahlreicher Torchancen erneut nicht geschafft, den Sack endgültig zuzumachen“, monierte Hübscher. Auf der anderen Seite verwertete Hennefs Yasin Pala eine der wenigen Möglichkeiten für die Gastgeber zum Ausgleich (79.) – und es ging in die Verlängerung. In dieser behielt der Mittelrheinligist die Oberhand und sorgte durch zwei Treffer von Björn Grundmann (104.) und Yadicar Dogan (118.) für die Überraschung.

„Wir haben es schon in den letzten Partien verpasst, Spiele frühzeitig für uns zu entscheiden. Dieses Mal haben wir einmal nicht aufgepasst und das wurde bestraft“, sagte Hübscher nach der Partie. Insofern sei die Niederlage seiner Elf zwar erklärbar, aber dennoch ärgerlich. Daraus müsse man nun lernen und es im Endspurt der Liga besser machen, sagte der 43-Jährige.

Die Werkself-Junioren haben nach dem 1:0-Sieg gegen Preußen Münster in der Vorwoche nun in den letzten beiden Partien der Saison zwei Matchbälle, um sich für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Mit einem Sieg am Samstag in Oberhausen (Anstoß, 13 Uhr) wäre der zweite Platz bereits endgültig gesichert und das Ticket gelöst. Trotz der guten Ausgangslage warnt Hübscher vor dem kommenden Gegner. „Wir wissen ganz genau, dass sie hundert Prozent geben und uns alles abverlangen werden“, sagt der Übungsleiter.