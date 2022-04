Freizeit in Schwalmtal : Neue Märkte für Schwalmtal

Der Hariksee ist als Ausflugsziel beliebt. Diese Beliebtheit will Alexandra Vahlhaus von der Gemeinde Schwalmtal nutzen, um dort einen neuen Markt zu etablieren. RP-Fotos (2): D. Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Alexandra Vahlhaus plant für die Gemeinde Schwalmtal zwei neue Märkte. Der „Französische Markt“ soll Amern ebenso beleben wie die Partnerschaft zu Gangs. Der „Seemarkt“ nutzt die Attraktivität des beliebten Hariksees.

Als Ende März in Schwalmtal der Gewerbeverein nach der Corona-Pause zum ersten Frühlingsmarkt einlud, fand er großen Anklang. „Der Markt war supergut besucht. Die Menschen haben sich lange dort aufgehalten – und viele erklärten, dass sie sich mehr Märkte dieser Art wünschen“, erzählt Alexandra Vahlhaus vom Kulturbereich der Gemeinde Schwalmtal.

Für Vahlhaus ist dies eine Bestätigung ihrer Pläne, neue Märkte für die Gemeinde Schwalmtal zu konzipieren und bei Erfolg zu etablieren. Denn parallel zu den Veranstaltungen des Gewerbevereins Schwalmtals, wie dem deutsch-griechischen Oktoberfest oder dem Weihnachtsmarkt in Waldniel, soll das Veranstaltungsangebot erweitert werden – allerdings, ohne zu dem Gewerbeverein in Konkurrenz zu treten. Alexandra Vahlhaus hat eine lose Reihe von Märkten geplant, bei denen auch mal mehr und anderes als Lebensmittel angeboten werden. Die Besucher sollen dort gemütlich sitzen, erzählen, essen, trinken und hübsche Kleinigkeiten erwerben können.

Info Premieren für zwei neue Märkte Französischer Markt Geplant für er für Samstag, 11. Juni. Offizielle Eröffnung: 11 Uhr. Vorgesehen sind Stände mit Speisen und Getränken, auch auch typischen französischen Produkten. Bühnenprogramm mit Musik und Lesungen. Seemarkt „Blaue Stunde“ am Sonntag, 21. August, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, Stände von Hobbykünstlern und kreativen sowie Speisen und Getränken.

Dabei will sie auch die wiederenteckte Freude an Outdoor-Veranstaltungen nach der Corona-Pause nutzen. „Nach den entbehrungsreichen Monaten der Corona-Pandemie möchten die Menschen einfach wieder rausgehen, ohne all die Einschränkungen beachten zu müssen, die die Corona-Schutzmaßnahmen mit sich brachten“, weiß Vahlhaus.

Zum ersten Mal ist in Amern ein „Französische Markt“ im Schatten der Kirche St. Georg nahe des Ganges-Steins geplant; er ist terminiert auf Samstag, 11. Juni. Die Gemeinde Schwalmtal pflegt seit Jahren eine Partnerschaft zur französischen Stadt Ganges. In den vergangenen beiden Jahren fehlte, auch wegen der Corona-Pandemie, der Austausch zwischen den Menschen der befreundeten Partner.

Der „Französische Markt“ soll die Partnerschaft zu Ganges neu beleben. „Wir haben vor, eine Delegation aus Ganges einzuladen ebenso wie den neuen Bürgermeister“, sagt Vahlhaus. Geplant ist einiges: Regionale Anbieter servieren französischen Käse und Wein, Crêpes und Baguettes. Vielleicht, so hofft Vahlhaus, kommen noch französische Accessoires wie Lavendelsäckchen oder Seife hinzu. Schön fände sie den Bau einer Boulebahn, die dann lange über das Fest hinaus benutzt werden könnte.

Nach der Eröffnung um 11 Uhr gehören Live-Musik und Theater zum Programm. So werden die Oldtimer der Theater-AG des Waldnieler St.-Wolfhelm-Gymnasiums ab 11 Uhr unter Leitung von Lothar Lange Auszüge aus „Der Kleine Prinz“ und „Die Schöne und das Biest“ präsentieren. Außerdem werden französische Oldtimer-Autos vorgestellt. Am Sonntag endet der Markt mit einem Frühschoppen.

Der zweite neue Markt nutzt die Attraktivität des beliebten Hariksees, der über die Gemeinde hinaus aus Ausflugsziel mit Inselschlößchen und Patschelboot bekannt ist. Dort, am Ufer des Hariksees, hat Alexandra Vahlhaus für Sonntag, 21. August, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, den Seemarkt „Blaue Stunde“ geplant. Das Konzept sieht einen Mix aus Hobby-, Kreativ- und Künstlermarkt vor; die Uhrzeit ist bewusst in den Nachmittag und Abend gelegt; sie orientiert sich an Zeiten von erfolgreichen Feierabendmärkten etwa in Kempen und Nettetal.

„Etwas Nettes für das Auge und nicht zu Hochpreisiges wird dort angeboten“, erklärt Vahlhaus. Auch bei dieser Veranstaltung soll die Verpflegung mit Speisen und Getränken nicht zu kurz. Ebenso wenig wie die Literatur. Am Vorabend, am Samstag, 20. August, werden die Oldtimer der Theater-AG unter Lothar Lange ab 17 Uhr auf der Waldbühne Hariksee Literatur zu Gehör bringen. Dort sind sie am Markttag ab 16 Uhr erneut zu sehen.