Feuerwehreinsatz in Duisburg : Frau wird bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Feuerwehreinsatz in Duisburg

Update Duisburg Nach einem Feuer in Duisburg-Mittelmeiderich am Montagmorgen werden zwei Menschen im Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Eine 58-jährige Duisburgerin ist nach einem Wohnungsbrand in Mittelmeiderich mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Ein 65-jähriger Mann wird zudem mit einer Rauchgasvergiftung ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Zuvor hatten die beiden Bewohner nach Angaben der Feuerwehr noch eigenständig die Wohnung verlassen, zuvor jedoch Rauchgase eingeatmet.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Lohengrinstraße aus. Die Duisburger Feuerwehr, die mit insgesamt 41 Rettungskräften im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen.