Faustballer sind in die Verbandsliga gestartet : Was sich der TuS Wickrath von der neuen Saison erhofft

Die Faustballer des TuS Wickrath sind mit einer 0:3-Niederlage gegen den TV Wahlscheid in die neue Feldsaison der Verbandsliga gestartet. Auch gegen den Braschosser TV gab es kurz danach eine Pleite. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Faustball Auch wenn es zum Saisonstart des TuS Wickrath in die Verbandsliga zwei Pleiten gab, war die Stimmung bei den Faustballern gut. Die Verantwortlichen freuen sich auf eine weniger chaotische Spielzeit als in den vergangenen zwei Jahren. Das soll auch dem Nachwuchsbereich des Vereins helfen.

Es war einer dieser Tage, den Sebastian Leppert – Abteilungsleiter der Faustballer beim TuS Wickrath – zuletzt stark vermisst hat. Nach chaotischen und aufgrund der Pandemie abgebrochenen Spielzeiten auf dem Feld und in der Halle hat am vergangenen Wochenende die Feldsaison der Faustball-Herren unter normalen Bedingungen begonnen. „Das Wetter hat gestimmt, der Platz war super, es waren Zuschauer da. Auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht so erfreuliche waren, haben wir gemerkt: Dafür spielen wir Faustball“, so Leppert.

Die Faustballer des TuS Wickrath haben den Auftakt gegen TV Wahlscheid verloren. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Zum Auftakt der Verbandsliga-Saison gastierten der TV Wahlscheid und der Braschosser TV am Sonntag auf der Bezirkssportanlage in Wickrath. Im ersten Spiel unterlag der TuS gegen Wahlscheid glatt in 0:3-Sätzen (9:11/5:11/9:11), gegen den Braschosser TV konnten die Wickrather mit 13:11 immerhin einen Satz für sich entscheiden, unterlagen aber dennoch mit 1:3. Wobei insbesondere der entscheidende Satz der Gäste mit 14:15 extrem umkämpft war.

Nach den Auftaktspielen ist klar, dass es für das Team von TuS-Coach David Wieczorek eine herausfordernde Saison in der Verbandsliga werden könnte. Abteilungsleiter Leppert schätzt die sportliche Situation realistisch ein: „Wir wissen, dass es eine extrem starke Verbandsliga ist. Wir möchten die Saison nutzen, um den Spiel- und Trainingsbetrieb im Verein wieder zu etablieren. Es geht um Spaß und den Aufbau unserer Jugendteams. Immerhin sind wir der letzte Gladbacher Verein mit einer Faustballabteilung“, so Leppert.

Insgesamt nehmen aktuell sechs Wickrather Faustball-Teams am Spielbetrieb teil. Neben den Herren und Damen, die am kommenden Wochenende ihren ersten Spieltag in der Feld-Landesliga beim Ohligser TV III austragen, sind beim TuS noch ein Mixed-Team und drei Jugendmannschaften gemeldet – darunter zwei U16 und eine U14. „Vor etwa fünf Jahren hatten wir noch zwölf Teams im Verein, gerade seit Pandemiestart haben wir aber in dem Bereich einige Einbrüche verzeichnen müssen“, erklärt Leppert. Umso wichtiger sei es, dass der Spielbetrieb im Senioren- und Juniorenbereich wieder in geregelten Bahnen ablaufen kann, um Nachwuchs in den Verein zu bekommen. „Das ist unser perspektivisches und mittelfristiges Ziel. Wir würden auch gerne wieder eine U10 an den Start bringen. Mit der Tradition und der Erfahrung, auf die wir im Verein zurückgreifen können, mache ich mir da keine Sorgen, dass uns das auch gelingen wird“, sagt Leppert.