Angebot in Schwalmtal und Niederkrüchten : Was sich in zwei Gemeindebüchereien ändert

Was sich in zwei Gemeindebüchereien ändert

Grenzland Bei den Bibliotheken in Niederkrüchten und Schwalmtal ändert sich einiges. Die bisherige Leiterin Uta Krüger ist dort nur noch bis Ende Juni tätig.

Worauf sich die Nutzer außerdem einstellen müssen: In den beiden Leihbüchereien wird ein neues System installiert, um in Zukunft die Medien zu erfassen, zu verwalten und auszuleihen. Wegen der damit verbundenen Umstellungsarbeiten, Datenerfassungen und Schulungen des Mitarbeiter-Teams bleiben die Bibliotheken in der Zeit vom Montag, 9. Mai (Pfingstmontag), bis Freitag, 27. Mai, geschlossen.

Für Schwalmtaler Nutzer heißt das: Bis Freitag, 6. Mai, können alle Nutzer sich am Markt in Schwalmtal-Waldniel noch mit Medien eindecken. Die Niederkrüchtener Gemeindebibliothek an der Adam-Houx-Straße 36 öffnet zum vorerst letzten Mal am Samstag, 7. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. An diesem Samstag ist außerdem die beliebte Lesepatin Gaby Kindler wieder im Einsatz. Kindler liest dort ab 10.30 Uhr eine Stunde lang für das junge Publikum vor.