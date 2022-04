Tanz in den Mai in Viersen : Die Weiße Mainacht ist zurück

Rund 1500 Besucher feierten 2019 bei der Weißen Mainacht auf dem Remigiusplatz. Veranstalter Edi Tusch hofft auch 2022 auf viele Gäste. Foto: Martin Häming

Viersen Schausteller Edi Tusch bittet nach coronabedingter Pause wieder zum Tanz in den Mai auf den Viersener Remigiusplatz. Was er außerdem plant.

Zwei Jahre lang konnte Edi Tusch keine Weiße Mainacht auf dem Remigiusplatz ausrichten, seine Imbisswagen nicht auf Stadtfesten, Kirmes und Märkten in der Region aufstellen. 2022 soll das nach coronabedingter Pause endlich wieder anders werden: „Ich rechne mit rund 30 Veranstaltungen“, sagt der Viersener Schausteller. Mit der 4. Weißen Mainacht am Samstag, 30. April, auf dem Remigiusplatz, startet seine Saison. Zur bisher letzten Ausgabe 2019 kamen rund 1500 Besucher, so viele könnten es diesmal auch werden, denn: „Es gibt keine Zugangsbeschränkungen“, sagt Tusch. Nach mehr als zwei Jahren könne er endlich Mal wieder eine Veranstaltung ohne coronabedingte Auflagen planen, ergänzt er: „Das ist ein sehr befreiendes Gefühl.“

2017 hatte Tusch die Idee zu seiner Weißen Mainacht mit Live-Musik. „Das ist ein Wortspiel in Anlehnung an die Weiße Weihnacht“, erklärt er. Mit dem Namen habe er seine Veranstaltung vom gängigen „Tanz in den Mai“ abheben wollen und das sei ihm gelungen: „Die ,Weiße Mainacht‘ ist über Viersen hinaus ein feststehender Begriff geworden.“ Die Idee ist, dass die Gäste sich passend zum Motto des Abends weiß kleiden – doch daran hält sich nicht jeder Besucher. Als Dekoration und Regenschutz war bisher auch ein weißer Fallschirm über den Platz gespannt, „aber das hat das Ordnungsamt diesmal nicht genehmigt“, sagt Tusch. Stattdessen würden weiße Pagoden-Zelte aufgestellt.

Edi Tusch (r.) am Mikrofon neben Sven Hansen von der Band Chili. Sie soll auch diesmal wieder bei der Mainacht spielen. Foto: Martin Häming

Info Remigiusplatz und Hoher Busch Mainacht Die Weiße Mainacht am Samstag, 30. April auf dem Remigiusplatz in Viersen, beginnt um 18 Uhr und endet gegen 1 Uhr. Biergarten Edi Tusch möchte seinen Biergarten „Tusch im Busch“ am Hohen Busch in Viersen am Freitag, 6. Mai, wieder für den Sommer öffnen.

Am Donnerstag beginnen Tusch und sein Team mit dem Aufbau: Bühne, Bierwagen, Weinlounge, Imbissbude, Zelte und zwei große Toilettenwagen – einer mehr als früher – müssen bis Samstagnachmittag auf dem Remigiusplatz verteilt werden. Die Pfadfinder St. Georg übernehmen wie gewohnt den Ausschank am Bierwagen. „Die Weinlounge wird jetzt etwas größer als sonst“, sagt Tusch. Seine Frau Dani betreibe die Lounge diesmal in Kooperation mit dem Team der Weinbar Felix an der Rektoratstraße. Das „Felix“ sei auch für die Auswahl der Weine zuständig. Am Imbisswagen gibt‘s unter anderem Pommes frites und Currywurst. „Wir sind bemüht, nach den zwei Jahren Pause wieder Top-Leistung und Top-Service zu bieten“, sagt Tusch. „Wir freuen uns alle, endlich wieder am Start zu sein.“

Die Weiße Mainacht beginnt um 18 Uhr und endet gegen 1 Uhr. Für Live-Musik sorgt wie gewohnt die Cover-Rockband Chili, kündigt der Veranstalter an. „In den Pausen haben wir bisher bei der Weißen Mainacht Musik vom Band gespielt, diesmal spielt dann DJ Chris aus der Skihalle Neuss“, ergänzt er.