Bäderfrage in Niederkrüchten : Wählergemeinschaft favorisiert Interkommunales Bad

Niederkrüchten Die neue NWG-Fraktion in Niederkrüchten spricht sich gegen eine Sanierung des Freibades aus und unterstützt die Vermarktung des Freibad-Geländes.

Mit diesem Slogan werde momentan durch die Freibad-Freunde „Stimmung“ gemacht, um eine Sanierung und Erhaltung des Freibades am Standort am Kamp in Niederkrüchten durchzusetzen. Die NWG stellt diesen Slogan in Frage. Richtig sei wohl, dass das Freibad am Kamp seit über 50 Jahren besteht und dabei sicherlich vielen Niederkrüchtener Bürgern in einem halben Jahrhundert Erholung an den heißen Sommertagen im kühlen Nass beschert habe. Der springende Punkt sei aber der beschriebene Zeitraum „an den heißen Sommertagen“. Und in Niederkrüchten wisse man auch, dass in den Sommermonaten die Tage, an denen man ins Freibad gehen könne, eher gering seien. „Frei nach Rudi Carrells Song ,Wann wird’s mal wieder richtig Sommer‘ musste selbst in Zeiten der Klimaerwärmung im letzen Jahr die geöffnete Freibadliegewiese öfters ins Wasser fallen“, so Tekolf weiter.