Hilfe für Geflüchtete : Apotheker im Kreis Viersen helfen aus Ukraine geflüchteten Kollegen

Kreis Viersen „Willkommen in Deutschland – die Apothekerorganisationen in Nordrhein unterstützen Sie bei der beruflichen Integration“, ist das Leitmotiv einer Initiative von Apothekerkammer und Apothekerverband Nordrhein.

Wie der Apothekerverband informiert, befinden sich unter den mehr als 100.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die sich bereits in Nordrhein-Westfalen aufhalten, auch viele Fachkräfte. „Willkommen in Deutschland – die Apothekerorganisationen in Nordrhein unterstützen Sie bei der beruflichen Integration“, laute daher das Leitmotiv der Initiative von Apothekerkammer und Apothekerverband Nordrhein.

Um in Deutschland als Apotheker arbeiten zu können, sei die staatliche Anerkennung, die Approbation, erforderlich. Über die Anerkennung von Apothekerausbildungen und die Erteilung der Approbation entscheide die zuständige Behörde im jeweiligen Bundesland. Auch ohne Anerkennung könnten geflüchtete Apotheker dem Apothekenteam bei einer Hospitation (Besuch am Arbeitsplatz) in der Apotheke über die Schulter schauen. „So können sie die Kolleginnen und Kollegen bei der Beratung beobachten, sich mit Arzneimittelpackungen, Fachinformationen oder Fachliteratur beschäftigen und die Arbeitsabläufe in deutschen Apotheken kennenlernen“, erläutert Kresken. Eine Hospitation sei auch eine gute Gelegenheit, sich mit der Sprache, insbesondere mit der Fachsprache in der Apotheke, vertraut zu machen, die Kenntnisse weiter auszubauen und sich mit Kollegen auszutauschen.