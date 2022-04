Vorfall in Niederkrüchten : Geländewagen prallt bei Regen auf A52 in Leitplanke

Niederkrüchten Unfall auf der A52 am Montag gegen 17.40 Uhr. Auf der Fahrbahn von den Niederlanden in Richtung Düsseldorf ist zwischen der Grenze und der Ausfahrt Elmpt ein Geländewagen in die Mittelleitplanke gefahren.

Unfall auf der A52 am Montag gegen 17.40 Uhr. Auf der Fahrbahn von den Niederlanden in Richtung Düsseldorf ist zwischen der Grenze und der Ausfahrt Elmpt ein Geländewagen in die Mittelleitplanke gefahren. Auf Anfrage erklärt die zuständige Autobahnpolizei in Düsseldorf, dass das Auto auf Regen-nasser Fahrbahn aus unbekannter Ursache in die Leitplanke geprallt ist. Dadurch wurden die Fahrerin (56) aus Meerbusch und die Beifahrerin (22) aus Düsseldorf leicht verletzt. Laut Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr in Niederkrüchten war die niederländische Feuerwehr zuerst am Unfallort; sie wurde von den Löschzügen Elmpt und Oberkrüchten abgelöst. Beide Löschzüge waren mit 26 Kräften im Einsatz: Sie sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallwagens, streuten Kraftstoff ab und reinigten die Unfallstelle. Gegen 19.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte in ihre Gerätehäuser zurückkehren.