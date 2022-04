An der Begegnungshalle in Niederkrüchten : Hundewiese wird angenommen

An der Begegnungshalle in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Hundewiese wurde von der Gemeinde im Dezember freigegeben. Doch die ersten Nutzer waren nicht zufrieden, vor allem das Gatter und der Zaun wirkten provisorisch. Der Bauhof hat für Abhilfe gesorgt.

Kein Vergleich zur Situation Anfang im Januar: Die Hundewiese an der Begegnungsstätte Niederkrüchten wird jetzt gut angenommen. Neben zwei Holzbänken wurden auch ein Spender für Hundekottüten und ein Abfallkorb aufgestellt. Ein Tor ermöglicht den leichten Zutritt. Anfang Dezember war die neue Hundewiese eröffnet worden. Die über 8000 Quadratmeter große Wiese wird zunächst für zwei Jahre eingerichtet. Erste Nutzer waren allerdings höchst unzufrieden. Bemängelt wurde vor allem das Gatter. Der Zaundraht habe sich bereits teilweise gelöst, der Torpfahl falle beim Öffnen hin, der Verschlussdraht wirke sehr provisorisch. Auch die Pfosten wiesen an der Spitze scharfkantige Teile auf. Der Bauhof hat diese Kritikpunkte beseitigt und inzwischen finden die Hundehalter ein ordentliches Angebot für den Auslauf ihrer Vierbeiner vor. Die Gemeinde will jetzt über zwei Jahre prüfen, wie das neue Angebot angenommen wird. Freigegeben ist die Auslauffläche für alle Hunde, für die keine Maulkorb- oder Leinenpflicht besteht.