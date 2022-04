Mobilität in Viersen : Online-Befragung zum Mobilitätskonzept

Mobilität in Viersen

Viersen Die Frage „Was ist Ihr Hauptverkehrsmittel im Alltag?“ eröffnet einen Online-Dialog, den die Stadt Viersen jetzt gestartet hat.

Derzeit erarbeitet die Stadt ein neues Mobilitätskonzept, in dem Leitlinien, Ziele und Maßnahmen für die kommenden Jahre festgeschrieben werden sollen. Die Viersener sollen bei der Erstellung dieses Konzepts auf verschiedenen Wegen beteiligt werden – einer davon ist die Online-Befragung, die bis zum 22. Mai läuft.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat die Stadtverwaltung beauftragt, ein „Mobilitätskonzept 2040“ aufzustellen. Damit soll der 2011 aufgelegte „Verkehrsentwicklungsplan 2025“ aktualisiert werden. Mit Hilfe der Online-Befragung sollen die Viersener nun – anonym – deutlich machen können, wie sich die zukünftige Mobilität in der Kreisstadt vorstellen. Dabei geht es, wie die Verwaltung mitteilt, vorrangig um die Frage, welche Ziele und Ideen den Viersenern besonders wichtig sind. Der Online-Dialog nehme etwa zehn bis 15 Minuten in Anspruch. Die Ergebnisse sollen in den weiteren Prozess einfließen und öffentlich vorgestellt werden. Online-Dialog und die Themenseite zum Mobilitätskonzept 2040 sind von der Startseite www.viersen.de aus zu erreichen.