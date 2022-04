Brandursache geklärt : Zehn Menschen bei Brand in Neuss verletzt - darunter vier Kinder

Update Neuss Die Feuerwehr war in der Nacht zu Dienstag an der Selikumer Straße gefordert. Ein technischer Defekt hat dort einen verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus verursacht.