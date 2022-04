Zukunft der Teams ist allerdings noch unklar : Rheydter TV feiert zwei Meisterschaften im Badminton

Die U19 des Rheydter SV holt den Titel in der Badminton-Bezirksliga. Foto: Rheydter SV

Badminton Zwei Teams des Rheydter TV haben in der abgelaufenen Saison Meisterschaften in ihren Ligen feiern können. Auch die erste Mannschaft konnte mit der Spielzeit in der Bezirksliga zufrieden sein. Noch ist die Zukunft einiger RTV-Teams aber ungewiss.

Von Daniel Brickwedde

Auch im Badminton fanden zuletzt zwei Spielzeiten hintereinander ein vorzeitiges Ende – Saisonabbruch aufgrund von Corona. Entsprechend „blind“ sei man in die nun abgelaufene Spielzeit 2021/22 gegangen, wie Stefan Kaspers, Pressewart beim Rheydter TV, gesteht. „Wie sind die Mannschaften nach der Pause aufgestellt, wie haben sich die eigenen und auch die gegnerischen Spieler in der Zwischenzeit entwickelt? Das war alles unklar. Deswegen gab es vor der Saison auch keine Zielsetzung“, sagt Kaspers. Dafür war das Endresultat für die Rheydter am Saisonende umso erfreulicher: Zwei Meisterschaften gab es für den Verein zu feiern, dazu ein dritter Platz der ersten Seniorenmannschaft in der Bezirksliga. „Damit sind wir ganz zufrieden“, sagt Kaspers.

Mit 18:10-Punkten schloss Rheydt die Saison in der Bezirksliga ab. Für Kaspers wäre unter Umständen sogar noch mehr möglich gewesen, da Rheydt von der Spielstärke her unter anderem drei Spieltage vor Schluss den späteren Staffelsieger, die Reserve der DJK VfL Willich, mit 5:3 besiegte. Es war die einzige Niederlage der Willicher in der gesamten Saison. Das Gerüst der Rheydter Mannschaft sei über die Pandemie auch zusammengeblieben, sagt Kaspers, obwohl es auch den einen oder anderen Wechsel gab – das sei aufgrund von Studium oder aus beruflichen Gründen jedoch normal. Eine Spielklasse höher erreichte der TuS Viersen in der Landesliga-ebenfalls den dritten Tabellenplatz.

Einen souveränen Staffelsieg mit fünf Punkten Vorsprung holte sich die dritte Mannschaft der Rheydter in der Kreisklasse. Aus zwölf Partien gab es zehn Siege und je ein Remis und eine Niederlage. Ob das Team den Aufstieg in die Kreisliga angeht, ist hingegen noch unklar. „Das hängt davon ab, wer von den Spielern in der kommenden Saison zur Verfügung steht. Wir sind für uns gerade in der Findungsphase, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagt Kaspers. Bis Mitte Mai muss die Ligazugehörigkeit für die kommende Spielzeit gemeldet werden.

Eine weitere Meisterschaft verbuchte die U19 in der Bezirksliga: Das Team blieb nicht nur ungeschlagen, sondern gab in der gesamten Spielzeit nur fünf Spiele ab – drei davon kampflos, da man nicht genügend Spieler hatte. Auch für dieses Team ist noch ungewiss, wie es weitergeht. Einige Spieler stehen vor dem Sprung in den Seniorenbereich, andere könnte es wegen eines Studiums wegziehen.